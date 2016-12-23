Подозреваемый в берлинском теракте связывался со своей сестрой в Тунисе незадолго до нападения - газета

Гражданин Туниса Анис Амри, предположительно причастный к теракту на рождественской ярмарке в Берлине, говорил по видеосвязи со своей сестрой Наджвой за несколько недель до совершения нападения, сообщает в пятницу сайт британской газеты "Дейли телеграф".

"Он сказал, что где-то припарковал мотоцикл и гуляет. Он говорил мне: "Давай я покажу огни на улицах, которые здесь зажигают к Рождеству", - рассказала она в интервью изданию.

По словам Наджвы, затем брат резко прервал разговор, заявив, что не может найти свой мотоцикл и перезвонит позднее.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы А.Амри и его отпечатки пальцев.