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Регион 23.12.2016 14:26

В Турции ограничили доступ в Интернете к видеоролику о сожжении исламистами двух турецких военных

Турецкие власти ограничили доступ к социальным сетям и ряду интернет-порталов после того, как террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) распространила накануне в Интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.

Турецкая организация Turkey Blocks, осуществляющая мониторинг за Интернетом, зафиксировала, в частности, ограничение доступа пользователей к Twitter и YouTube.

Сообщившее об этом в пятницу из Анкары информационное агентство АП отметило, что власти Турции нередко ограничивают доступ к интернет-сайтам с тем, чтобы предотвратить распространение материалов, которые могут нарушить общественный порядок и подорвать безопасность.

Турецкая армия с августа осуществляет при поддержке сирийской оппозиции операцию с целью освобождения приграничных с Турцией северных районов Сирии от террористов ИГИЛ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИНТЕРНЕТ, ВИДЕОЗАПИСЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]