В Турции ограничили доступ в Интернете к видеоролику о сожжении исламистами двух турецких военных

Турецкие власти ограничили доступ к социальным сетям и ряду интернет-порталов после того, как террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) распространила накануне в Интернете видео сожжения заживо двух турецких военнослужащих, захваченных ими в ходе боев за сирийский город Эль-Баб.

Турецкая организация Turkey Blocks, осуществляющая мониторинг за Интернетом, зафиксировала, в частности, ограничение доступа пользователей к Twitter и YouTube.

Сообщившее об этом в пятницу из Анкары информационное агентство АП отметило, что власти Турции нередко ограничивают доступ к интернет-сайтам с тем, чтобы предотвратить распространение материалов, которые могут нарушить общественный порядок и подорвать безопасность.

Турецкая армия с августа осуществляет при поддержке сирийской оппозиции операцию с целью освобождения приграничных с Турцией северных районов Сирии от террористов ИГИЛ.