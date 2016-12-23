В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 3 человека - МВД

Три человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 80 преступлений, 31 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 40 человек.

Кроме этого, зафиксировано пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

А.Азизов