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Регион 23.12.2016 13:01

В Армении вслед за ценами на газ снижают и тарифы на электроэнергию

Государственная комиссия по регулированию общественных услуг Армении на заседании в пятницу приняла решение снизить тариф на электроэнергию для населения.

Согласно решению, в дневное время тариф составит 44,98 драма (481,77/$1) за 1 кВт.ч, в ночное - 34,98 драма.

Для социально необеспеченных слоев населения тариф составит 40 и 30 драмов за 1 кВт.ч соответственно.

Решение вступит в силу с 1 февраля 2017 года.

В настоящее время тариф на электроэнергию в дневное время составляет 46,20 драма за 1 кВт.ч, в ночное время - 36,78 драма.

Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг Армении инициировала процесс пересмотра тарифов на электроэнергию.

Как сообщает пресс-служба комиссии, КРОУ начала процесс пересмотра тарифов на производство электроэнергии и предоставление услуг компаниями электроэнергетической системы, а также электроэнергию, продаваемую конечному потребителю.

"Комиссия начинает процесс по собственной инициативе с учетом того, что в период с 1 февраля 2017 года до 1 февраля 2018 года в балансе производства, импорта и экспорта прогнозируемой электроэнергии, в результате представленной заявки ЗАО "Газпром Армения", возможны изменение тарифа на природный газ, продаваемый тепловым станциям, изменение других факторов, влияющих на финансово-экономическую деятельность компаний, действующих в электроэнергетической системе", - отмечалось в сообщении КРОУ.

Ранее регулятор принял решение снизить с 1 января 2017 года тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении. С соответствующей заявкой в КРОУ обратилась компания "Газпром Армения".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТАРИФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]