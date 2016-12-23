В Армении вслед за ценами на газ снижают и тарифы на электроэнергию

Государственная комиссия по регулированию общественных услуг Армении на заседании в пятницу приняла решение снизить тариф на электроэнергию для населения.
Согласно решению, в дневное время тариф составит 44,98 драма (481,77/$1) за 1 кВт.ч, в ночное - 34,98 драма.
Для социально необеспеченных слоев населения тариф составит 40 и 30 драмов за 1 кВт.ч соответственно.
Решение вступит в силу с 1 февраля 2017 года.
В настоящее время тариф на электроэнергию в дневное время составляет 46,20 драма за 1 кВт.ч, в ночное время - 36,78 драма.
Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг Армении инициировала процесс пересмотра тарифов на электроэнергию.
Как сообщает пресс-служба комиссии, КРОУ начала процесс пересмотра тарифов на производство электроэнергии и предоставление услуг компаниями электроэнергетической системы, а также электроэнергию, продаваемую конечному потребителю.
"Комиссия начинает процесс по собственной инициативе с учетом того, что в период с 1 февраля 2017 года до 1 февраля 2018 года в балансе производства, импорта и экспорта прогнозируемой электроэнергии, в результате представленной заявки ЗАО "Газпром Армения", возможны изменение тарифа на природный газ, продаваемый тепловым станциям, изменение других факторов, влияющих на финансово-экономическую деятельность компаний, действующих в электроэнергетической системе", - отмечалось в сообщении КРОУ.
Ранее регулятор принял решение снизить с 1 января 2017 года тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении. С соответствующей заявкой в КРОУ обратилась компания "Газпром Армения".
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