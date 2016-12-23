Путин: освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии и в регионе в целом

Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.
"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", - сказал В.Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", - подчеркнул В.Путин.
Президент попросил передать российским военным в Сирии "наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу".
Он поблагодарил также Минобороны и руководство Генштаба за работу.
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