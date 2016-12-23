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СНГ 23.12.2016 12:57

Путин: освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии и в регионе в целом

Президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.

"Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом", - сказал В.Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", - подчеркнул В.Путин.

Президент попросил передать российским военным в Сирии "наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу".

Он поблагодарил также Минобороны и руководство Генштаба за работу.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЛЕППО, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]