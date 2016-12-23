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Внутренняя политика 23.12.2016 12:57

Применение с 2017 года «единого окна» по процедурам выдачи зарубежных грантов служит безопасности Азербайджана – глава Совета поддержки НПО

Применение с 1 января 2017 года принципа «единого окна» по процедурам выдачи грантов со стороны зарубежных доноров местным некоммерческим структурам и физическим лицам служит обеспечению госбезопасности Азербайджана, считает председатель Совета господдержки НПО Азай Гулиев.

«Введение принципа «единого окна» послужит устранению проволочек в получении грантов, обеспечению прозрачности данного процесса и госбезопасности Азербайджана», - подчеркнул А.Гулиев в пятницу на 9-м съезде Национального форума НПО Азербайджана.

По его словам, отныне любой иностранный донор, обратившись в Министерство юстиции, сможет получить пакет документов, который позволит ему наладить свою деятельность в Азербайджане в короткие сроки.

«Эта система послужит обеспечению мобильности в работе доноров. В этом вопросе мы руководствуемся тремя основными принципами. Первый заключается в обеспечении прозрачности деятельности доноров. Второй, в недопущении дублирования ими работы друг друга», - сказал он.

«Третий принцип заключается в обеспечении государственной безопасности. Мы живем в беспокойном мире, и происходящие вокруг нас события и реализующиеся в отдельных странах проекты заставляют нас быть бдительными. Сегодня многие заинтересованные круги с целью осуществления своих интересов злоупотребляют донорской деятельностью, стараются в той или иной мере поддерживать терроризм и радикализм, стремясь парализовать деятельность конституционных структур в Азербайджане и принять другие меры, угрожающие безопасности страны», - сказал глава Совета.

А.Гулиев отметил, что работа доноров должна координироваться государством.

Он отметил успешную деятельность Национального форума НПО за прошедший период, подчеркнув, что эта структура сохранила свою функциональность и мобильность.

По его словам, государство информировано обо всех проблемах НПО. А.Гулиев пообещал, что шаги в направлении их решения будут предприниматься и в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 января 2017 года, координатором по процедуре выдачи грантов зарубежными донорами коммерческим структурам по принципу "единого окна" является Министерство экономики Азербайджана, религиозным организациям – Госкомитет по работе с религиозными структурами, прочим некоммерческим организациям и физическим лицам – Министерство юстиции.

Р.Бабаев

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Тэги: НПО, ГРАНТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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