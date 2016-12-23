В ходе первого этапа операции было освобождено 115 кварталов Алеппо - Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в результате первого этапа операции в Алеппо были освобождены 115 кварталов, или примерно 82 кв.км, в ходе второго этапа .
"Были созданы семь гумкоридоров, по которым из города были выведены почти 110 тыс. человек, 9 тыс. боевиков сложили оружие. Какая-то часть из них, большая часть, была амнистирована в соответствии с решением президента Асада", - сказал министр на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Говоря о втором этапе операции - освобождении южной части восточного Алеппо, С.Шойгу напомнил, что "с 15 декабря были прекращены боевые действия, чтобы обеспечить крупнейшую гуманитарную операцию, которая заключалась в выводе радикально настроенных элементов и членов их семей".
"В результате этого этапа удалось создать с нашими турецкими и иранскими коллегами и, конечно, с сирийскими властями условия для выхода в течение этих дней почти 34 тыс. человек - почти 14 тыс. из них это мужчины, примерно 8,5 тыс. детей и столько же женщин", - рассказал глава Минобороны.
По его словам, "операция обеспечивалась в течение круглых суток группой офицеров Вооруженных сил РФ, маршруты прохода контролировали беспилотники и вэб-камеры на пунктах выхода".
Кроме того, добавил министр семь комендантских постов контролировали всю трассу для вывода боевиков, на ней было сосредоточено почти 300 автобусов и около 400 машин "скорой помощи".
"Мы постарались привлечь к этой работе всех представителей ООН, международных организаций, которые находились в этом районе, самую большую помощь оказали Международный Красный Крест и Всемирная Организация здравоохранения. От этих двух структур участие в операции принимали почти 60 специалистов", - сказал С.Шойгу.
Следующей важной частью операции, подчеркнул глава Минобороны, стало разминирование: "чтобы обеспечить безопасный выход из этих коридоров, мы вынуждены были обеспечить разминирование ряда территории, ранее заминированных боевиками".
"Это непростая работа с учетом погодных условий", - добавил С.Шойгу.
Он еще раз подчеркнул, что "операция завершена", и она проходила в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана.
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