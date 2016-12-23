Бакметрополитен начал подготовку к строительству трех новых станций метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» начало подготовку к строительству трех новых станций метро, сообщил глава пресс-службы общества Насими Пашаев журналистам в пятницу.
«Все три станции будут построены на проспекте Нобеля и будут располагаться между станциями «Хатаи» и «Ази Асланов-2». Одна из станций будет построена на территории «Ag sheher», вторая – напротив НПЗ им. Г.Алиева, третья – в районе круга Наргиля», - отметил Н.Пашаев.
По его словам, в настоящее время идет подготовка к строительству второй из указанных станций с условным названием «Y-15». Здесь завершаются работы по установке машины для прокладки туннеля от места строительства новой станции до станции «Хатаи». Затем будет проложен туннель от станции «Y-15» до станции «Ази Асланов-2».
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 24-х действующих станций. До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро 109 км.
Н.Аббасова
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