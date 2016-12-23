Уровень доверия между сторонами в Сирии в результате гуманитарных действий создает предпосылки, чтобы двигаться в направлении перемирия - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень доверия между сторонами в Сирии в результате гуманитарных действий создает предпосылки, чтобы двигаться в направлении перемирия.
"Это очень важная часть работы, имея в виду, что уровень доверия между конфликтующими сторонами в результате таких действий, не связанных с боевыми, а связанных с гуманитарными разменами, повышает доверие между ними и создает предпосылки, чтобы двигаться дальше в направлении укрепления состояния, которое называется примирением", - сказал В.Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
"В этом ключе будем действовать дальше", - подчеркнул президент.
Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил В.Путину о деблокировании в Сирии еще четырех населенных пунктов.
"Хочу доложить о выполнении вашего поручения в рамках договоренности с руководителями Турции и Ирана. Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов", - сказал С.Шойгу на встрече с президентом в пятницу в Кремле.
Он отметил, что речь, в частности, идет о двух шиитских населенных пунктах в районе Идлиба. "Оттуда эвакуировано более 1,5 тыс. стариков, женщин, детей и раненых, они доставлены в Алеппо и размещены там в нормальных условиях", - сказал министр.
Кроме того, по его словам, деблокированы еще два населенных пункта в районе Дамаска. "В общей сложности отсюда выведено порядка 9 тыс. человек в Идлиб. Сдано более 9 тыс. единиц стрелкового оружия", - доложил глава Минобороны.
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