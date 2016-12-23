Предполагаемый исполнитель берлинского теракта, возможно, находится в Дании - СМИ

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, может находиться в датском городе Ольборг, пишет в пятницу немецкая газета "Бильд".

Такие данные озвучили в правоохранительных органах Дании.

Более подробной информации пока не приводится.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы А.Амри и его отпечатки пальцев.