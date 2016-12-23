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Дальнее зарубежье 23.12.2016 15:14

Предполагаемый исполнитель берлинского теракта, возможно, находится в Дании - СМИ

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, может находиться в датском городе Ольборг, пишет в пятницу немецкая газета "Бильд".

Такие данные озвучили в правоохранительных органах Дании.

Более подробной информации пока не приводится.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы А.Амри и его отпечатки пальцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]