Работа по достижению окончательного примирения в Сирии будет продолжена с участием всех заинтересованных сторон - Путин

Работа по достижению окончательного примирения в Сирии будет продолжена с участием всех заинтересованных сторон, в том числе сирийского руководства, Ирана и Турции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с партнерами из Ирана, Турции, разумеется, с сирийским руководством, другими странами региона, со всеми заинтересованными государствами должны будем продолжить работу по окончательному примирению", - сказал В.Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Он подчеркнул, что "нужно сделать все, чтобы боевые действия прекратились на всей территории Сирии". "Во всяком случае, мы будем к этому стремиться", - заверил В.Путин.