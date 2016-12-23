Путин поддержал усилия следствия по выявлению всех виновных в убийстве Немцова и причастных к этому преступлению

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внимательно следит за резонансными уголовными делами, в том числе, за расследованием убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

"Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более, за таким серьезным преступлением, как убийство, в данном случае убийство Немцова", - сказал он на пресс-конференции.

"Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, выявления всех причастных и виновных", - продолжил президент.

Так президент ответил на вопрос о том, следит ли он за ходом расследования убийства Немцова и считает ли он, как верховный главнокомандующий, необходимым, чтобы вызванный в суд на допрос Руслан Геремеев, являющийся офицером, явился на заседание.

"Кстати говоря, то, что люди, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе, в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, ничего удивительного нет. В нашей стране и за рубежом это происходит сплошь и рядом", - также заявил глава государства.

В подтверждение своих слов он привел ситуацию с убийством российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

"Так что никакой новизны у нас здесь нет, и мы будем дальше работать последовательно над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников", - добавил президент.

В.Путин также обратил внимание, что практически по всем резонансным уголовным делам, как бы долго они ни велись, следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельств преступления.

"В том числе, допустим, это было по Старовойтовой и по другим делам", - сказал он.

Б.Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

По делу об убийстве Б.Немцова в настоящее время судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Уголовное дело рассматривает военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления З.Дадаев служил в батальоне "Север" ВВ МВД РФ.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по найму) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц).

По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Б.Немцова. Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Участники группы тщательно готовились к убийству, изучали образ жизни политика, вели наблюдение, выбирали способ и место нападения, подбирали оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода, считает следствие.

Уголовное преследование в отношении Б.Шаванова прекращено в связи с его смертью в результате самоподрыва при задержании. Р.Мухудинов, которого следствие считает организатором убийства, и иные неустановленные лица объявлены в международный розыск, расследование дела в отношении них продолжается.

Представители семьи Б.Немцова просили допросить по делу главу Чечни Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников из этой республики, но получили отказ.

В СМИ в связи с данным уголовным делом неоднократно звучало имя замкомандира батальона "Север" Руслана Геремеева, однако он до сих пор находится в статусе свидетеля. По данным адвоката В.Прохорова, следователи организовали оперативный розыск для его допроса.

6 декабря Московский окружной военный суд удовлетворил ходатайство представителей потерпевших о допросе замкомандира батальона "Север" Руслана Геремеева по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. "Ходатайство удовлетворить частично, вызвать Геремеева Руслана и Артура", - сказал судья. Адвокат Ольга Михайлова заявила ходатайство о допросе Руслана Геремеева, Артура Геремеева и ряда других лиц.

"Мы просим вызвать в суд Руслана Геремеева, считаем это крайне необходимым. Он был осведомлён о преступной деятельности подсудимых. Просим разыскать его и обеспечить явку в суд ", - сказала О.Михайлова. Он подчеркнула, что Р.Геремеев проходил службу вместе предполагаемым киллером Зауром Дадаевым.

Прокурор Мария Семененко ходатайство потерпевших поддержала. Защита подсудимых во мнениях разделилась. Ряд адвокатов поддержали ходатайство, другие сочли, что данные лица ничего нового сообщить не смогут.

Представители потерпевших по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова в суде также заявили ходатайство о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова. "Кадыров может обладать сведениями об убийстве Немцова. Кроме того, известно о конфликте Немцова и Кадырова. Немцов неоднократно подвергал критике Кадырова", - заявил в суде адвокат Вадим Прохоров.

Кроме того, В.Прохоров просил допросить ряд других должностных, которые, по его словам, занимают должности в правоохранительных органах Чечни и имеют родственные связи с руководящим составом республики, среди них Адам Делимханов, Алибек Делимханов, Ваха Геремеев.

Прокурор Мария Семененко не возражала против допроса Р.Кадырова только в том, случае, если он сам придёт в суд: "Учитывая статус Кадырова, если он изъявит желание, мы с удовольствием его допросим".

Однако Московский окружной военный суд 6 декабря отклонил ходатайство потерпевших о допросе главы Чечни Р.Кадырова по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.