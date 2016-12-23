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СНГ 23.12.2016 15:46

Казахстанский президент продлил мораторий на отдельные нормы земельного законодательства до 2021 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в законодательство, предусматривающие продление моратория до 2021 года на применение отдельных норм земельного законодательства, сообщила пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан от 30 июня 2016 года "О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса Республики Казахстан и введения в действие Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан", говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства, уточняется в сообщении.

В конце 2015 года в Казахстане были приняты поправки в Земельный кодекс, которыми, в частности, предусматривалась продажа сельскохозяйственных земель в частную собственность, при этом иностранцам и оралманам (казахам-репатриантам) земли в частную собственность передаваться не будут, только в аренду на 25 лет.

Весной этого года в соцсетях в Казахстане развернулась кампания против продажи сельхозземель в частную собственность из-за опасений, что земля может оказаться в собственности иностранцев, а в ряде городов прошли несанкционированные митинги несогласных с изменениями Земельного кодекса.

В начале мая президент Казахстана объявил мораторий до 2017 года на ряд положений Земельного кодекса, вызвавших общественный резонанс, а затем утвердил закон, приостанавливающий отдельные нормы Земельного кодекса, в соответствии с которыми до конца 2016 года не будут предоставляться на условиях аренды земельные участки сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам с иностранным участием; право собственности на земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности.

По поручению главы государства в Казахстане была создана комиссия по земельной реформе. 18 августа на совещании у президента об итогах ее деятельности было принято решение о продлении моратория на поправки в Земельный кодекс на 5 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЯ, КОДЕКС, МОРАТОРИЙ


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