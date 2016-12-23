Лидер британских лейбористов не возражает против идеи досрочных выборов

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что не будет препятствовать организации в стране досрочных всеобщих выборов, если находящиеся у власти консерваторы выступят с такой инициативой.
"Если она (премьер страны Тереза Мэй - ИФ) объявит о досрочных выборах, то так оно и будет. Мы готовы к этому. В нашей партии больше членов, чем когда бы то ни было. Мы расплатились по всем долгам. У нас - очень крепкая позиция, высокий уровень организации", - сказал он в интервью газете "Индепендент".
"Если дело дойдет до голосования в парламенте, то мы, конечно, проголосуем "за" (досрочные выборы - ИФ), - добавил собеседник издания.
Дж.Корбин пояснил, что при таком развитии событий депутаты-лейбористы в парламенте поддержат предложение о выборах, и, таким образом, оно будет без проблем одобрено.
Британские СМИ отмечают, что такую позицию Дж.Корбин занимает, несмотря на то, что на данный момент лейбористы, судя по опросам, не могли бы рассчитывать на победу на выборах.
Т.Мэй до сих пор не говорила о необходимости проводить досрочные выборы. Если она не изменит свою позицию, следующие всеобщие выборы в стране пройдут только в 2020 году.
Для организации досрочных выборов в Великобритании требуется, чтобы за этот вариант высказались не менее двух третей членов Палаты представителей. "Индепендент" подчеркивает, что ряд депутатов-консерваторов считают, что досрочные выборы необходимы, так как Т.Мэй предстоит принимать важные решения в рамках выхода Великобритании из ЕС. До этого, по мнению некоторых членов парламента, ей следовало бы согласиться на выборы, чтобы доказать, что пользуется поддержкой населения.
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