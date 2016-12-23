Путин уверен, что Керченский мост принесет пользу и после нормализации отношений с Украиной

Керченский мост после нормализации российско-украинских отношений будет полезен для дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами, считает президент РФ Владимир Путин.

"Уверен, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной, и это будет очень полезно и для развития российско-украинских коммерческих и гуманитарных связей на будущее, потому что это - востребованный инфраструктурный элемент", - сказал он на пресс-конференции.