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СНГ 23.12.2016 16:18

Более половины россиян сожалеют о распаде СССР - опрос

Доля россиян, знающих о подписании Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года, ознаменовавшего распад СССР и создание СНГ, снизилась за десять лет: с 67% до 56%, сообщает ВЦИОМ.

Еще 26% россиян "что-то слышали" об этом соглашении. Кроме того, с 7% в 2006 году до 15% выросла доля респондентов, которые узнали об этом документе впервые от социологов.

В целом доля респондентов, выражающих сожаление в связи с прекращением существования СССР, за последние годы не изменилась и составляет 63% (в 2006 году - 65%). Чем старше респонденты, тем более ярко выражено их отношение - 85% людей пенсионного возраст сожалеют о распаде Союза, а среди молодежи таких - 27%.

С годами россияне укрепились во мнении, что Советский Союз можно было сохранить: в 2006 году об этом говорили 47%, а сейчас уже 56%. О том, что распад СССР был неизбежен, сегодня говорят 32% респондентов. Затруднились ответить 12% участников опроса, проведенного 5-6 ноября среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ.

При этом воссоздание единого союза бывших республик СССР большинство россиян считают невозможным (68% сейчас и 69% в 2006 году). Однако идея объединения стран постсоветского пространства в новый союз (с общей границей, общим парламентом и правительством, с единой валютой) находит поддержку у 52% россиян (против высказались 17%).

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Тэги: РОССИЯ, СССР, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]