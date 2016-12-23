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СНГ 23.12.2016 13:58

Путин не увидел ничего необычного в намерении Трампа укреплять ядерные силы США

В заявлении избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного потенциала США нет никакой новизны, считает президент РФ Владимир Путин.

"Что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны. Он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, об укреплении Вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного", - заявил В.Путин.

Ранее Д.Трамп написал на своей странице в Twitter, что "США должны в значительной степени усиливать и расширять свои ядерные возможности до того времени, пока мир не поймет, что такое ядерные боеголовки".

В свою очередь представитель Д.Трампа Джейсон Миллер разъяснил журналистам, что когда Д.Трамп говорил о важности наращивания ядерного потенциала Соединенных Штатов, он имел в виду необходимость сохранения режима нераспространения. "Это словам относились к угрозе ядерного распространения, особенно среди террористических организаций и нестабильных и мошеннических режимов", - цитирует чиновника агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]