Путин хотел бы выстроить с Трампом деловые конструктивные отношения

Президент РФ Владимир Путин хотел бы выстроить с президентом США, а также будущими лидерами демократической партии конструктивные деловые отношения.

"Сегодняшняя администрация (США) разделяет нацию. Призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата - в данном случае за избранного президента - это шаг в направлении разделения нации", - сказал В.Путин на ежегодной "большой" пресс-конференции.

При этом он отметил, что за Дональда Трампа не проголосовали два выборщика, вопреки мнению избирателей, а за Хилари Клинтон - четыре. "И здесь они проиграли, они по всем фронтам проигрывают, но ищут виновных на стороне. Это унижает их собственное достоинство", - добавил он.

В.Путин отметил, что проигрывать надо достойно. "Мне очень хотелось, чтобы у нас с вновь избранным президентом и с будущими лидерами демократической партии выстраивались деловые конструктивные отношения", - сказал российский лидер.

Все это, по словам В.Путина, должно идти на пользу США и России, народам обоих государств.