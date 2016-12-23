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СНГ 23.12.2016 14:15

Путин хотел бы выстроить с Трампом деловые конструктивные отношения

Президент РФ Владимир Путин хотел бы выстроить с президентом США, а также будущими лидерами демократической партии конструктивные деловые отношения.

"Сегодняшняя администрация (США) разделяет нацию. Призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата - в данном случае за избранного президента - это шаг в направлении разделения нации", - сказал В.Путин на ежегодной "большой" пресс-конференции.

При этом он отметил, что за Дональда Трампа не проголосовали два выборщика, вопреки мнению избирателей, а за Хилари Клинтон - четыре. "И здесь они проиграли, они по всем фронтам проигрывают, но ищут виновных на стороне. Это унижает их собственное достоинство", - добавил он.

В.Путин отметил, что проигрывать надо достойно. "Мне очень хотелось, чтобы у нас с вновь избранным президентом и с будущими лидерами демократической партии выстраивались деловые конструктивные отношения", - сказал российский лидер.

Все это, по словам В.Путина, должно идти на пользу США и России, народам обоих государств.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]