Путин считает системной ошибкой администрации Обамы попытки объяснить свои неудачи воздействием внешних факторов

Попытки действующей американской администрации и Демократической партии США в целом свалить свои неудачи на РФ свидетельствуют об их системных ошибках, считает президент РФ Владимир Путин.
"Все свои неудачи действующая администрация США и руководство Демократической партии США пытается свалить на внешние факторы", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.
В этой связи глава государства поделился некоторыми соображениями.
"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на развалинах часовни XVIII века. Часовню тоже мы развалили?" - сказал глава российского государства.
"Все это не так. Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации", - продолжил он.
По мнению В.Путина, в США у элит и широких народных масс есть определенный разрыв между представлениями о том, что хорошо, а что плохо.
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