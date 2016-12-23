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СНГ 23.12.2016 14:09

Путин считает системной ошибкой администрации Обамы попытки объяснить свои неудачи воздействием внешних факторов

Попытки действующей американской администрации и Демократической партии США в целом свалить свои неудачи на РФ свидетельствуют об их системных ошибках, считает президент РФ Владимир Путин.

"Все свои неудачи действующая администрация США и руководство Демократической партии США пытается свалить на внешние факторы", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

В этой связи глава государства поделился некоторыми соображениями.

"Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на развалинах часовни XVIII века. Часовню тоже мы развалили?" - сказал глава российского государства.

"Все это не так. Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации", - продолжил он.

По мнению В.Путина, в США у элит и широких народных масс есть определенный разрыв между представлениями о том, что хорошо, а что плохо.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ОШИБКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]