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Спорт 23.12.2016 14:12

Путин признал проблему допинга в российском спорте, но отверг обвинения в наличии в РФ системы господдержки допинга

Президент РФ Владимир Путин признал наличие проблем допинга в российском спорте, но категорически заявил об отсутствии государственной системы поддержки допинга.

"У нас так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим (с допингом в спорте) есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в пятницу.

При этом он подчеркнул, что "в России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга".

Глава государства отметил, что Россия должна тесно сотрудничать с МОК, с WADA, с другими международными организациями.

"Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях (в России), они помогут решать нам эти задачи", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДОПИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]