Путин признал проблему допинга в российском спорте, но отверг обвинения в наличии в РФ системы господдержки допинга

Президент РФ Владимир Путин признал наличие проблем допинга в российском спорте, но категорически заявил об отсутствии государственной системы поддержки допинга.
"У нас так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим (с допингом в спорте) есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в пятницу.
При этом он подчеркнул, что "в России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга".
Глава государства отметил, что Россия должна тесно сотрудничать с МОК, с WADA, с другими международными организациями.
"Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях (в России), они помогут решать нам эти задачи", - сказал В.Путин.
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