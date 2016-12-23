Путин признал проблему допинга в российском спорте, но отверг обвинения в наличии в РФ системы господдержки допинга

Президент РФ Владимир Путин признал наличие проблем допинга в российском спорте, но категорически заявил об отсутствии государственной системы поддержки допинга.

"У нас так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим (с допингом в спорте) есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать все, чтобы не допустить никакого допинга", - сказал В.Путин на большой пресс-конференции в пятницу.

При этом он подчеркнул, что "в России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга".

Глава государства отметил, что Россия должна тесно сотрудничать с МОК, с WADA, с другими международными организациями.

"Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях (в России), они помогут решать нам эти задачи", - сказал В.Путин.