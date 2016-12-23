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СНГ 23.12.2016 14:23

Эффективность программ создания "ядерного зонтика" сомнительна - Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил сомнения в эффективности программы создания "ядерного зонтика" для РФ, считает более целесообразным развитие российской "ядерной триады".

"Когда одна из сторон (США - ИФ) в одностороннем порядке вышла из этого договора (по ПРО - ИФ) и сказала, что она будет создавать для себя антиядерный зонтик, то вторая сторона либо должна создавать такой же зонтик, в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имею в виду пока сомнительную эффективность этой программы", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Другим способом решения этой проблемы В.Путин назвал создание эффективных средств преодоления системы ПРО и совершенствование ударных комплексов.

"Что мы и делаем. И делаем успешно", - сказал он.

"Мы продвинулись далеко по этому направлению. Мы это делаем эффективно, но в рамках наших договоренностей. Хочу подчеркнуть, мы ничего не нарушаем, в том числе СНВ-3", - сказал президент.

По его словам, РФ полностью соблюдает все договоренности по количеству носителей и боезарядов.

"Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах и смотрели, как производятся ракетные ядерные заряды. Никто об этом не подзабыл? Нет? И вместо того, чтобы в таком режиме сохранять наши отношения, США вышли из договора по ПРО", - добавил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АТОМ, ЗОНТИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]