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СНГ 23.12.2016 14:26

Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе и заходах кораблей РФ в территориальное море Сирии

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подписании соглашения между РФ и Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в районе порта Тартус и заходах военных кораблей РФ в территориальное море, внутренние воды и порты Сирии, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что положениями Соглашения регулируются вопросы, касающиеся расширения территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус, развития и модернизации его инфраструктуры, а также определяется порядок захода военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, Соглашением определяется статус личного состава пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота России, членов семей личного состава, а также компетентных органов Российской Стороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, БАЗА, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]