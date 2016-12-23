Правительство Азербайджана прогнозирует к 2020г создание 5 бизнес-инкубаторов

Правительство Азербайджана прогнозирует создание в стране как минимум 5 новых бизнес-инкубаторов к 2020 году.
Такая цель указана в опубликованной "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями".
"К 2020 году ожидается создание также как минимум 3-5 модельных предприятий, а также начало как минимум 25 стартапов в год", - сказано в документе.
Согласно "дорожной карте", меры по развитию бизнес-инкубаторов и стартапов, созданию модельных предприятий потребуют инвестиции в объеме 50 млн манатов на период до 2020 года. "Эти инвестиции должны обеспечить прирост ВВП на 35 млн манатов в 2020 году", - указывается в документе.
А.Ахундов
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