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Бизнес и законодательство 23.12.2016 14:30

Правительство Азербайджана прогнозирует к 2020г создание 5 бизнес-инкубаторов

Правительство Азербайджана прогнозирует создание в стране как минимум 5 новых бизнес-инкубаторов к 2020 году.

Такая цель указана в опубликованной "Стратегической дорожной карте по производству потребительских товаров малыми и средними предприятиями".

"К 2020 году ожидается создание также как минимум 3-5 модельных предприятий, а также начало как минимум 25 стартапов в год", - сказано в документе.

Согласно "дорожной карте", меры по развитию бизнес-инкубаторов и стартапов, созданию модельных предприятий потребуют инвестиции в объеме 50 млн манатов на период до 2020 года. "Эти инвестиции должны обеспечить прирост ВВП на 35 млн манатов в 2020 году", - указывается в документе.

А.Ахундов

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Тэги: БИЗНЕС, ИНКУБАТОРЫ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]