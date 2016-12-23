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СНГ 23.12.2016 15:00

Треть депутатов парламента Молдавии намерены бойкотировать церемонию инаугурации президента

Более трети депутатов парламента Молдавии заявили об отказе участвовать в церемонии инаугурации президента Игоря Додона.

От участия в церемонии вступления президента в должность отказались депутаты от Либеральной партии, Либерально-демократической партии и Партии коммунистов, а также некоторые независимые депутаты - в общей сложности около 35 из 101 депутата.

"Молдавия нуждается в президенте, который будет защищать интересы граждан, а не интересы других государств. Вы выбрали себе президента, идите вы, и коронуйте его", - заявил лидер Либеральной партии Михай Гимпу на заседании парламента, обращаясь к депутатам от Партии социалистов.

В свою очередь, председатель фракции Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что партия не будет участвовать в инаугурации, так как считает, И.Додона нелегитимным президентом.

"Мы уже заявили, что не признаем эти выборы законными, не признаем избранного президента и не будем с ним сотрудничать каким-либо образом", - сказала И.Шупак.

Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу назвал "недопустимыми" недавние заявления И.Додона о том, что Молдавия должна просить прощения у Приднестровья за войну на Днестре 1992 года и за другие вещи.

"Такие заявления выходят за рамки допустимых политических выступлений. Игорь Додон выиграл выборы нечестным путем, благодаря манипуляторским и очерняющим заявлениям, в том числе в ходе избирательной кампании. Мы также не будем участвовать в церемонии инаугурации", - заявил он.

Министры от Либеральной партии, которая входит в состав правящей коалиции, также заявили об отказе от участия в инаугурации президента. Они заявили, что будут сотрудничать с главой государства "строго в рамках действующего законодательства".

Инаугурация нового президента Молдавии И.Додона начнется в 13.00 (14.00 мск). Церемония состоится в рамках совместного заседания парламента и Конституционного суда.

В рамках специального заседания выступит председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Он зачитает решение Конституционного суда об утверждении результатов выборов президента и вручит ему президентские атрибуты. Избранный президент И.Додон примет присягу и выступит с короткой речью. На заседании также выступит председатель парламента Андриан Канду, который будет вести церемонию.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ, УЧАСТИЕ


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