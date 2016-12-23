Японский император Акихито отмечает свой 83-й день рождения

Несколько десятков тысяч человек пришли в пятницу поздравить с 83-м днем рождения императора Японии Акихито.

По данным японских СМИ, более 33 тыс. человек пришли в Токио к дворцу императора.

Император по традиции появился на балконе одного из зданий вместе со своей супругой императрицей Митико.

С момента вступления императора Акихито на престол в 1989 году, 23 декабря отмечается в Японии как государственный праздник и является выходным днем. В этот день, тысячи японцев приходят к резиденции императора в центре Токио, где он традиционно произносит речь.

Акихито родился 23 декабря 1933 года. Он был старшим сыном императора Хирохито.

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В 1959 года будущий император женился на дочери президента крупной мукомольной компании Митико Седа, что стало прецедентом для императорской семьи, так как мужчины ранее выбирали жен исключительно из аристократических семей.

В 1986 году он был избран почетным членом Лондонского Линеевского общества - международного сообщества, занимающегося естествознанием.