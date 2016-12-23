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Дальнее зарубежье 23.12.2016 14:43

Японский император Акихито отмечает свой 83-й день рождения

Несколько десятков тысяч человек пришли в пятницу поздравить с 83-м днем рождения императора Японии Акихито.

По данным японских СМИ, более 33 тыс. человек пришли в Токио к дворцу императора.

Император по традиции появился на балконе одного из зданий вместе со своей супругой императрицей Митико.

С момента вступления императора Акихито на престол в 1989 году, 23 декабря отмечается в Японии как государственный праздник и является выходным днем. В этот день, тысячи японцев приходят к резиденции императора в центре Токио, где он традиционно произносит речь.

Акихито родился 23 декабря 1933 года. Он был старшим сыном императора Хирохито.

Официально Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В 1959 года будущий император женился на дочери президента крупной мукомольной компании Митико Седа, что стало прецедентом для императорской семьи, так как мужчины ранее выбирали жен исключительно из аристократических семей.

В 1986 году он был избран почетным членом Лондонского Линеевского общества - международного сообщества, занимающегося естествознанием.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ДЕНЬ/РОЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]