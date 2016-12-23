Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает обмен лиц, удерживаемых на Донбассе и украинскими властями, по формуле "всех на всех", и призвал Киев помиловать и отпустить тех, кого там считают "законно осужденными".

"Мы делаем все, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент (Украины Петр) Порошенко высказал идею обмена "всех на всех". И я лично с этим полностью согласен", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Однако, как пояснил президент, "позднее выяснилось, что за этой формулой - "всех на всех" - стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса".

"Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, признаются украинскими властями удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен", - пояснил В.Путин.

"Если уж "всех на всех", то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно", - подчеркнул президент РФ.