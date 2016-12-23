Путин: для отстранения Улюкаева в связи с утратой доверия было достаточно предоставленных оперативных материалов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было достаточно оперативных материалов по делу Алексея Улюкаева для отстранения его от должности министра экономического развития.
"Я считаю, что тех материалов, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для отстранения его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в пятницу в Москве.
Он отметил при этом, что не разговаривал с А.Улюкаевым в процессе возбуждения уголовного дела.
Президент заявил также, что является противником скоропалительных выводов и заключений по вопросу виновности экс-министра.
"Во что все это выльется в завершении, мы посмотрим по результатам судебного рассмотрения дела в суде. А до этого какие-то выводы делать нецелесообразно и вредно", - подчеркнул В.Путин.
Он коснулся также другой громкой истории, так называемого "дела Бельянинова" (глава Федеральной таможенной службы - ИФ). "В отношении него не было никакого дела. То, что следственные действия, обыски и нечто подобное были вброшены в средства массовой информации, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и личной репутации любого человека", - отметил президент.
Говоря еще об одном резонансном деле - убийстве в 1997 году в Санкт-Петербурге ответственного работника мэрии Михаила Маневича, В.Путин заметил, что "до сих пор не до конца ясны все обстоятельства этого убийства". "Не удается этого до конца сделать", - добавил он, подчеркнув президент, что его связывали с М.Маневичем "очень хорошие, добрые личные отношения".
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