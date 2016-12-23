"Нормандский формат" недостаточно эффективен, но отказ от него приведет к ухудшению ситуации - Путин

"Нормандский формат", включающий Россию, Украину, Германию и Францию, пока не позволяет эффективно разрешить кризис в Донбассе, он работает вяло, но утрата этого механизма была бы вредна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нормандский формат действительно не демонстрирует той сверхэффективности, остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Он отметил, что все же работа в этом формате должна быть продолжена

"Если мы утратим этот механизм, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось",- сказал В.Путин