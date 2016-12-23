Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

Спорт 23.12.2016 14:52

МОК перепроверит допинг-пробы всех российских спортсменов, выступавших в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что повторно проанализирует допинг-пробы всех российских атлетов, которые приняли участие в зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере.

Соответствующее сообщение обнародовано в распространенном в пятницу пресс-релизе МОК.

Ранее МОК применил санкции в отношении 27 российских спортсменов после перепроверки допинг проб, взятых во время Олимпиады-2008 в Пекине и в ходе Игр-2012 в Лондоне.

В зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере сборная России выступила неудачно, заняв лишь 11-е место в медальном зачете. На счету российской команды 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]