Формат Россия-Иран-Турция эффективен для урегулирования в Сирии, но без США решать такие вопросы неправильно - Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность трехстороннего формата Россия-Иран-Турция по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

"Практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Я бы не забывал интересы и других стран региона - это и Иордания, и Саудовская Аравия, и конечно, Египет. Но, безусловно, без такого глобального игрока, как Соединенные Штаты, было бы тоже неправильно решать вопросы подобного рода", - подчеркнул президент РФ.

Поэтому, заявил В.Путин, "мы готовы работать со всеми".