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Дальнее зарубежье 23.12.2016 14:54

Формат Россия-Иран-Турция эффективен для урегулирования в Сирии, но без США решать такие вопросы неправильно - Путин

Президент РФ Владимир Путин отметил эффективность трехстороннего формата Россия-Иран-Турция по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.

"Практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать", - сказал В.Путин на ежегодной пресс-конференции в Москве.

"Я бы не забывал интересы и других стран региона - это и Иордания, и Саудовская Аравия, и конечно, Египет. Но, безусловно, без такого глобального игрока, как Соединенные Штаты, было бы тоже неправильно решать вопросы подобного рода", - подчеркнул президент РФ.

Поэтому, заявил В.Путин, "мы готовы работать со всеми".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]