Путин назвал эвакуацию из Алеппо крупнейшей в мире гуманитарной акцией

Эвакуация из Алеппо стала крупнейшей в мире международной гуманитарной акцией, заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин.
"Мы организовали, тысячами, десятками тысяч выводили людей и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи - из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо", - сказал В.Путин.
"Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция", - подчеркнул президент РФ.
По его словам, "она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну, и при нашем самом активном участии".
"Разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской арабской республики господином Асадом", - отметил глава российского государства.
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