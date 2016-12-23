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Дальнее зарубежье 23.12.2016 14:55

Путин назвал эвакуацию из Алеппо крупнейшей в мире гуманитарной акцией

Эвакуация из Алеппо стала крупнейшей в мире международной гуманитарной акцией, заявил в пятницу на пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин.

"Мы организовали, тысячами, десятками тысяч выводили людей и не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представителей, но и женщин и детей. Речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи - из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо", - сказал В.Путин.

"Это крупнейшая, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшая в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция", - подчеркнул президент РФ.

По его словам, "она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну, и при нашем самом активном участии".

"Разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской арабской республики господином Асадом", - отметил глава российского государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЛЕППО, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]