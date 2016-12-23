В Ливии угнан самолет с сотней пассажиров, он направляется на Мальту - СМИ

Самолет авиакомпании Afriqiyah Airways, выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направлен в Мальту, сообщают британские СМИ в пятницу.

На борту находится 118 человек.

Со своей стороны, премьер-министр Мальты уже заявил, что проинформирован о ситуации.

"Меня проинформировали о возможной ситуации с угоном ливийского внутреннего рейса, перенаправленного на Мальту. Аварийный и безопасный режимы находятся в состоянии готовности", - написал Джозеф Мускат в своем "Твиттере".