Угнанный в небе над Ливией самолет приземлился на Мальте - СМИ

Захваченный неизвестными самолет авиакомпании Afriqiyah Airways совершил в пятницу посадку на Мальте, сообщает сайт газеты "Таймс оф Мальта".

Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты.

На борту находятся 118 человек.