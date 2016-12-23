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Регион 23.12.2016 14:59

Деструктивные элементы глубоко проникли в госструктуры Турции, но это не помешает развитию российско-турецких отношений - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре свидетельствует о проникновении деструктивных сил в государственную структуру, турецкую армию и спецслужбы.

"Мне уже кажется, все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе, в правоохранительные органы, армию Турции носят глубокий характер", - сказал В.Путин на пресс-конференции в пятницу в Москве.

Отметив, что не считает себя вправе "переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять", президент подчеркнул: "Мы видим, что это факт, это происходит. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает".

В.Путин провел параллель между убийством российского посла в Турции и историей со сбитым российским бомбардировщиком.

"Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям", - сказал президент.

Сейчас же, по его словам, "после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]