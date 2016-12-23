Деструктивные элементы глубоко проникли в госструктуры Турции, но это не помешает развитию российско-турецких отношений - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре свидетельствует о проникновении деструктивных сил в государственную структуру, турецкую армию и спецслужбы.
"Мне уже кажется, все возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе, в правоохранительные органы, армию Турции носят глубокий характер", - сказал В.Путин на пресс-конференции в пятницу в Москве.
Отметив, что не считает себя вправе "переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять", президент подчеркнул: "Мы видим, что это факт, это происходит. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает".
В.Путин провел параллель между убийством российского посла в Турции и историей со сбитым российским бомбардировщиком.
"Откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям", - сказал президент.
Сейчас же, по его словам, "после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение".
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