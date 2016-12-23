Минобороны Украины заявляет о гибели восьми военнослужащих за пять дней боев на Светлодарской дуге

В ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге (Донецкая область) начиная с 18 декабря погибли восемь украинских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли 8 наших военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Лысенко также сообщил, что за этот период в плен попал один украинский военный. "18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - сказал А.Лысенко.