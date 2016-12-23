Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7622 EUR   1.8412 RUR   0.0289 GBR   2.1649 TRY   0.5023

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.95 Brent   55.05

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 25 Дек 26 Дек

СНГ 23.12.2016 15:00

Минобороны Украины заявляет о гибели восьми военнослужащих за пять дней боев на Светлодарской дуге

В ходе активных боевых действий на Светлодарской дуге (Донецкая область) начиная с 18 декабря погибли восемь украинских военнослужащих, сообщил представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли 8 наших военнослужащих", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Лысенко также сообщил, что за этот период в плен попал один украинский военный. "18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - сказал А.Лысенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ВОЕННЫЕ, ПОТЕРИ


Похожие новости


По данным Минобороны Украины, пять украинских военных погибли, 16 пострадали в Донбассе за сутки Порошенко заявляет о гибели в Донбассе более 2,5 тыс. военнослужащих и 7,5 тыс. гражданских лиц Порошенко не видит прогресса в обсуждении "четверкой" "дорожной карты" по Донбассу Порошенко: с начала боев в Донбассе погибли более 2,5 тыс. украинских военных Глава МВД Украины возмутился высказыванием Олланда о выборах в Донбассе Порошенко надеется со временем поднять флаг Украины над Донецком, Луганском, Симферополем и Севастополем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]