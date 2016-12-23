Новый президент Молдавии Игорь Додон официально вступил в должность.
Он принял присягу в ходе церемонии инаугурации в пятницу.
Как передает корреспондент "Интерфакса" из большого зала Дворца Республики, церемония проходит в рамках совместного заседания парламента и Конституционного суда.
И.о. председателя Конституционного суда Виктор Попа зачитал решение Конституционного суда об утверждении результатов выборов президента, в ходе которых победу одержал избранный президент.
После принятия присяги И.Додон выступит с короткой речью.
На заседании также выступит председатель парламента Андриан Канду, который ведет церемонию.
Согласно протоколу, церемония продлится не более одного часа.
На ней присутствуют депутаты парламента, министры, аккредитованные дипломаты, зарубежные гости. Среди них - правительственные делегации из Белоруссии, Венгрии и ряда других стран. Делегацию России возглавит вице-премьер-министр, председатель молдавско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Дмитрий Рогозин. После церемонии инаугурации ее участники возложат цветы к памятнику господарю Штефану чел Маре (Стефану Великому).
Как сообщалось, И.Додон был избран на пост президента 13 ноября, получив во втором туре выборов 52,1% голосов избирателей. Конституционный суд утвердил результаты выборов 13 декабря.
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