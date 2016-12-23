У захватчика ливийского самолета при себе ручная граната - СМИ

На борту захваченного самолета авиакомпании Afriqiyah Airways находится один угонщик, передает сайт газеты "Таймс оф Мальта".

По ее данным, мужчина утверждает, что у него есть ручная граната. Его требования к настоящему моменту неизвестны.

Предполагается, что этот человек - сторонник бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Газета отмечает, что сам он заверил, что готов отпустить всех заложников, кроме членов экипажа, если его требования будут выполнены.

Со своей стороны ряд американских и британских СМИ со ссылкой на аэропорт Мальты, утверждают, что на борту находится два угонщика.

Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты.

Позднее сайт газеты "Таймс оф Мальта" сообщил, что захваченный самолет совершил посадку на Мальте.

На борту находятся 118 человек.