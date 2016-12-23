Катастрофу самолета Качиньского не нужно использовать для нагнетания напряженности между Польшей и РФ - Путин

Президент РФ Владимир Путин призывает не использовать трагедию с катастрофой борта президента Польши Леха Качиньского для нагнетания межгосударственных отношений и заявляет, что обломки самолета останутся в России до завершения следствия.
"Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, им эти остатки самолета нужны", - сказал он на ежегодной пресс-конференции в пятницу.
В.Путин также заявил, что причины авиакатастрофы ясны.
"Все ясно. Зачем спекулировать? Трагедия страшная, мы сделали все, чтобы расследовать это, и не надо использовать это для какого-то нагнетания межгосударственных отношений", - добавил он.
Глава российского государства отметил, что лично читал расшифровку переговоров пилотов польского самолета, в которой посторонний человек в кабине летчиков требовал посадки самолета, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
Самолет Ту-154 Л.Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
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