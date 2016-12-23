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Спорт 23.12.2016 15:23

Спортивно-олимпийские комплексы появятся в 2017 году еще в двух районах – президент Алиев

Спортивно-олимпийские комплексы откроются в 2017 году в Апшеронском и Агджабединском районах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Развитие спорта является нашим приоритетом, и у нас продолжается процесс создания спортивной инфраструктуры. В будущем году спортивно-олимпийские комплексы откроются в Апшеронском и Агджабединском районах», - сказал И.Алиев в пятницу на церемонии, посвященной подведению спортивных итогов 2016 года.

По его словам, в настоящее время в регионах Азербайджана имеются более 40 современных спортивно-олимпийских комплексов.

«Продолжается строительство еще нескольких спортивных комплексов. Мы продолжим работать в этом направлении и в будущем с тем, чтобы в каждом районе были созданы самые современные условия для занятий спортом», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]