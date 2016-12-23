Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета

Бойцы вооруженных сил Мальты заняли в пятницу позиции вокруг приземлившегося в стране угнанного самолета авиакомпании Afriqiyah Airways, сообщает сайт газета "Таймс оф Мальта".

Военные пока что не предпринимают попыток подойти поближе к летательному аппарату.

Кроме того, сообщается, что двигатели самолета еще не отключены.

Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты. Затем СМИ сообщили, что самолет совершил посадку на Мальте. На борту находятся 118 человек и либо один, либо два угонщика.