ЗАО CQD до сих пор в рамках проекта создания Южного газового коридора израсходовало $6 млрд

Затраты ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" (CQD, Южный Газовый Коридор) в рамках проекта создания ЮГК до сих пор составили $6 млрд, сообщил генеральный директор ЗАО Афган Исаев в интервью азербайджанскому госагентству Azertag.

«Общий объем расходов, которые придутся на ЗАО «Cenub Qaz Dehlizi» в рамках проекта создания ЮГК за период с 2014 по 2019 года, оценивается в $11,9 млрд. До сих пор мы выполнили свои обязательства на сумму $6 млрд., т.е. почти на 50%. Из этих средств только в течение 2016 года в рамках проекта затрачено $2 млрд», - отметил А.Исаев.

Он отметил, что в рамках проекта создания Южного газового коридора работы по реализации проекта Стадия-2 разработки месторождения Шах-Дениз выполнены на 87,9%, по расширению Южно-Кавказской трубопроводной магистрали – на 74,5%, по строительству Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) – на 59,3%, по строительству Транс-Адриатического газопровода (TAP) – на 31,8%.

CQD создано для эффективного управления проектами Стадии-2 разработки газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», расширения Южнокавказского газопровода, строительства газопроводов TANAP и TAP.

Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства – 51%. Государственный нефтяной фонд Азербайджана обеспечил финансирование долевого участия государства в ЗАО Canub Qaz Dehlizi.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается более $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Н.Аббасова