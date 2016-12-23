SOCAR и BP договорились о принципах разработки блока АЧГ до 2050 года

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и британская BP, являющаяся оператором Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) подисали принципы соглашения о разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, говорится в сообщении пресс-службы BP-Azerbaijan.
"В пятницу в Баку стороны подписали письмо о намерениях по разработке блока АЧГ до 2050 года. Это соглашение откроет дорогу большим инвестициям и продолжению разработки блока АЧГ, с которого в настоящее время добывается 620 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки", - подчеркивается в сообщении.
Партнерство в рамках проекта АЧГ будет осуществлять компания BP.
«Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработке блока АЧГ. Этот документ также создает возможность для завершения переговоров между сторонами в течение следующих нескольких месяцев и для подписания полностью согласованных соглашений», - отмечается в информации.
В сообщении со ссылкой на главу SOCAR Ровнага Абдуллаева указывается, что Госнефтекомпания в течении длительного времени вела переговоры со своими иностранными партнерами по проекту АЧГ по вопросу доразработки данного блока месторождений.
«Мы в ближайшее время подпишем полностью согласованные договора по разработке АЧГ», - отметил Р.Абдуллаев.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).
Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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