Все рейсы в аэропорту Мальты отменены или отложены из-за приземления там угнанного самолета

Руководство Международного аэропорта Мальты сообщило в пятницу, что в связи с угоном ливийского самолета, все рейсы отменены или отложены до дальнейших уведомлений.
"Таймс оф Мальта" в свою очередь отмечает, что на площадке для стоянки самолетов в настоящее время находятся воздушные суда авиакомпаний Ryanair и Lufthansa.
Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии был угнан, после чего совершил посадку на Мальте. Изначально самолет направлялся из города Сабха в Триполи.
На борту находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа и либо один, либо два угонщика.
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