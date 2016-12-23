Все рейсы в аэропорту Мальты отменены или отложены из-за приземления там угнанного самолета

Руководство Международного аэропорта Мальты сообщило в пятницу, что в связи с угоном ливийского самолета, все рейсы отменены или отложены до дальнейших уведомлений.

"Таймс оф Мальта" в свою очередь отмечает, что на площадке для стоянки самолетов в настоящее время находятся воздушные суда авиакомпаний Ryanair и Lufthansa.

Ранее сообщалось, что самолет А-320 выполнявший внутренний рейс в Ливии был угнан, после чего совершил посадку на Мальте. Изначально самолет направлялся из города Сабха в Триполи.

На борту находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа и либо один, либо два угонщика.