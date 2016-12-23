Наш Президент – Верховный Главнокомандующий ВС АР в очередной раз продемонстрировал свою приверженность к оснащению армии самыми новейшими системами и средствами вооружения. Сегодня мы демонстрируем свою способность противостоять современным угрозам, особенно исходящим из Армении, которая удерживает под оккупацией наши земли. Армения вещает во все СМИ о своей вынужденной защите от агрессивного соседа – Азербайджана. И в то же время старается приобрести мощные наступательные средства поражения, например российский ракетный комплекс «Искандер». Мы ищем и находим средства защиты от подобных угроз. Азербайджан приобрёл и поставил в строй новейшую систему ПВО/ПРО «Илдырым» - аналог израильского комплекса «Барак».
Наша система представляет собой наземный мобильный комплекс, предназначенный для одновременного обнаружения и поражения широкого спектра воздушных угроз, включая летательные аппараты, крылатые ракеты и ракеты класса «поверхность-поверхность» в секторе 360 градусов на малой и средней дальности в любое время суток и сложных метеоусловиях.
Наземная пусковая установка оснащена восемью ракетами в транспортно-пусковых контейнерах. Недавно – 2 дня назад – Азербайджан продемонстрировал применение своего комплекса на полигоне, когда была сбита первой же ракетой запущенная скоростная цель - ракета-перехватчик успешно распознала цель, настигла и уничтожила её прямым попаданием.
Комплекс предназначен для перехвата самолетов противника, для уничтожения ракет, для борьбы с дозвуковыми и сверхзвуковыми воздушными целями на различных высотах и дальностях, а также может выполнять задачи перехвата тактических баллистических ракет. Система позволяет обеспечивать передачу информации на ракету в полете, переназначать её на другую цель, а также координировать действия подразделений.
Чтобы простому обывателю было понятно, сегодня с уверенностью можно сказать так: всё вражеское, что летит к нам для нанесения удара, комплекс обнаружит на дальностях до 200 км и на высотах до 20 км, а при подлёте к нам на 70 км - успешно уничтожит. Причём, комплекс позволяет одновременно обстреливать 6 различных целей двумя ракетами каждую.
Азербайджанские ВС сегодня оснащены всем необходимым, их боевая способность находится на самом высоком уровне. Апрельские бои продемонстрировали это всему мировому сообществу. Армяне, наоборот, показали полную несостоятельность в ведении современных боевых действий и теперь ищут панацею в подачках от России, а также питают себя надеждой, что им удастся сохранить оккупированные территории Азербайджана и создать великую Армению. Апрельский урок не пошёл впрок агрессору. Наш лидер – Президент Азербайджана дает ещё раз им понять, что больше не намерен ждать. И если Армения мирным путем не освободит захваченные земли и территории, мы готовы к их освобождению военным путём, в открытом бою. У Азербайджана сегодня все есть для этого – и для обороны, и для наступления.
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