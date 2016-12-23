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Дальнее зарубежье 23.12.2016 15:53

Путин заявил, что по вопросу иракского Курдистана РФ будет действовать в рамках международного права

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе суверенитета иракского Курдистана Россия исходит из норм международного права, и законные интересы курского народа должны быть обеспечены.

"Что касается вопросов, связанных с суверенитетом, независимостью тех или иных частей от того или иного государства, то исхожу из того, что мы все будем действовать в рамках международного права", - сказал В.Путин на пресс-конференции в пятницу в Москве.

Он отметил при этом, что "в конечном итоге законные права курдского народа будут обеспечены".

"Но в каких формах и как это будет сделано, зависит от Ирака и самого курдского народа", - добавил президент.

Он подчеркнул при этом, что Москва не намерена вмешиваться во внутрииракские дела. "Мы до сих пор были в контакте, остаемся и будем в контакте и с Багдадом, и с Кербилем. Но вмешиваться во внутрииракские процессы мы не собираемся", - сказал В.Путин.

Он при этом высоко оценил боевые качества и роль курдских формирований в борьбе с террористами.

"Могу подтвердить и констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя в борьбе с международным терроризмом очень мужественно и воюют эффективно", - добавил глава государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]