Угонщики ливийского самолета, севшего на Мальте, грозятся взорвать воздушное судно - ТВ

Неизвестные, угнавшие ливийский самолет, угрожают взорвать воздушное судно, сообщает мальтийское телевидение.

По его данным, у обоих угонщиков есть ручные гранаты.

Как сообщалось, угнанный в небе над Ливией пассажирский самолет совершил посадку на Мальте. На борту находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа.