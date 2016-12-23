Партия Саакашвили в Грузии из-за раскола может прекратить свое существование

Партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, близка к развалу, сообщил один из лидеров ЕНД Давид Дарчиашвили.

Он связывает этот процесс с вмешательством в партийную деятельность М.Саакашвили, находящегося на Украине.

"Помните слова Тараса Бульбы - я тебя породил, я тебя и убью. Интригующе сравним этот украинский литературный персонаж с процессами, происходящими в нашей партии, которая завершает свое существование. Это драма, но не трагедия", - пишет Д.Дарчиашвили в социальных сетях.

Неформальный лидер ЕНД М.Саакашвили в своих недавних интервью грузинским СМИ возложил всю ответственность за поражение на состоявшихся в октябре парламентских выборах на действующих лидеров партии и потребовал созыва партийного съезда в январе 2017 года, на котором должен быть рассмотрен вопрос о председателе ЕНД и "дан ответ отщепенцам".

Сразу же после выборов М.Саакашвили потребовал от депутатов парламента, избранных по партийному списку ЕНД, сдать депутатские мандаты, однако его требование было ими проигнорировано.

Еще один лидер ЕНД, депутат парламента Отар Кахидзе заявил журналистам, что противостояние внутри партии начал именно М.Саакашвили.

"Сегодня в партии идет противостояние между радикальным флангом Ахалая и флангом Бакрадзе-Бокерия. В радикальный фланг Ахалая входят те члены партии, которые во всем подчиняются Мише и считают его "бессменным лидером". Миша опирается именно на этот фланг и намерен с его помощью вывести из партии "отщепенцев", - заявил О.Кахидзе.

По его словам, на съезде в январе "фланг Ахалая" намерен переизбрать М.Саакашвили на посту председателя ЕНД.

"Миша поставил вопрос ребром, если кто-то займет пустующее кресло председателя партии, то он войдет с ним в противостояние", - сказал О.Кахидзе.

М.Саакашвили в 2015 году был лишен грузинского гражданства, так как стал гражданином Украины. По этой причине он не имеет права участвовать в политической жизни Грузии.