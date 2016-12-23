Москва с удовольствием откажется от контрсанкций в случае отмены Западом рестрикций в отношении экономики РФ - Путин

Россия "с удовольствием" снимет ограничения, если Запад полностью отменит введенные против РФ экономические санкции, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских отношений, мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе в отношении Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали - это ответили на рестрикции, введенные в отношении российской экономики", - сказал В.Путин на "большой" пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос немецкого журналиста.

"Мы с удовольствием пойдем на все отмены, хотя российские сельхозпроизводители призывают нас этого не делать, в том случае, если наши партнеры, в том числе, европейские партнеры отменят антироссийские санкции", - заявил президент РФ.