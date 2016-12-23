Президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение об участии или неучастии в президентских выборах 2018 года, когда придет время.

"Ответ будет стандартным: время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение о моем участии или неучастии в будущих выборах президента РФ", - сказал он на ежегодной пресс-конференции в пятницу.

Так глава государства ответил на вопрос о том, почему он обязательно должен в 2018 г. снова стать президентом РФ, и на вопрос, почему он не должен им становиться ни в коем случае.