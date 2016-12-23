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Дальнее зарубежье 23.12.2016 21:30

Китай первым в мире превзошел миллионный рубеж по числу заявок на патенты в 2016 г

Китай пятый год подряд становится мировым лидером по годовому количеству заявок на патенты и сумел первым перешагнуть миллионный рубеж по этому показателю в текущем году, сообщает Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

По ее подсчетам, около 40% всех заявок на патенты в мире пришлось на КНР, это больше совокупного показателя в США, Японии и Южной Корее.

"Цифры Китая поражают", - заявил генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри.

Он охарактеризовал КНР как "сильный драйвер", учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. Китай "медленно, но постоянно" увеличивает количество международных патентных заявок, делая инновации стержнем своей экономической стратегии, отметил руководитель ВОИС.

В 2011-2015 годах в стране было подано 4,034 млн патентных заявок, а также было выдано 1,189 млн патентов на изобретения, что в 2,5 раза больше показателя за предыдущую пятилетку, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно докладу "Международный индекс интеллектуальной собственности - 2016", большинство подаваемых китайцами заявок касается электромеханических (включая телекоммуникационные), компьютерных и проводниковых технологий, а также измерительных приборов и других предметов с относительно высоким уровнем наукоемкости.

Также Китай впервые попал в ряды 25 самых инновационных экономик мира по "Глобальному инновационному индексу - 2016", одним из авторов которого является ВОИС.

"Количество заявок на патенты, подаваемых в стране, растет неуклонно и быстро, но международных заявок не очень много, нуждаются в улучшении и их качественные показатели", - признал при этом заместитель ответственного секретаря Китайского общества по вопросам интеллектуальной собственности Ма Сюшань.

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Тэги: КИТАЙ, ПАТЕНТЫ, ЧИСЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]